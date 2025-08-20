La « Super semaine de l'énergie » démarre à Busan

Photo : YONHAP News

La « Super semaine de l'énergie » débute aujourd'hui à Busan, la deuxième plus grande ville sud-coréenne située dans le sud-est. Jusqu'au 29 août, la Corée du Sud aura la capacité d'illustrer son leadership dans le domaine énergétique. Plus de 40 délégations gouvernementales, 65 organisations internationales, 540 entreprises et 1 300 personnalités sont attendus au cours des différents événements.Du 27 au 29, l'Exposition mondiale de l'industrie du climat (WEC) 2025, organisée par le gouvernement sud-coréen, l'Agence internationale de l'énergie (IEA) et la Banque mondiale prendra place au BEXCO, le centre d'expositions et de congrès de Busan. Le Premier ministre sud-coréen, Kim Min-seok, le secrétaire général de l'IEA, Fatih Birol, et Michelle Patron, directrice des politiques énergétiques de Microsoft, y seront présents.Les grandes entreprises des technologies, dont Google et NVIDIA, échangeront sur l'énergie intelligente et les stratégies de rénovation pour le bas carbone. Le ministère de l'Industrie, celui de la Science et des Technologies, la ville de Busan et la Chambre d'industrie et de commerce de Corée organiseront également des séances de discussions sur de nombreux sujets liés au climat. Plusieurs compagnies, telles que Samsung et LG, y présenteront leurs nouvelles technologies relatives à l'énergie éolienne maritime et à la réduction des émissions de CO². La nouveauté de l'édition 2025 sera le pavillon de l'autoroute énergétique, qui présente les technologies de pointe pour le réseau électrique de nouvelle génération, le courant continu haute tension (HVDC) ou encore le système de stockage d'énergie (ESS).Mercredi et jeudi, les ministres de l'Energie du Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec) sont attendus à la Nurimaru Apec House et à l'hôtel Paradise. Environs 330 personnes issues du secteur public tout comme du privé débattront autour des défis mondiaux, dont la sécurité énergétique et des réseaux électriques, l'approvisionnement stable en énergie à l'ère de l'industrie des données et de l’intelligence artificielle (IA).En parallèle, des manifestations pour le grand public sont prévues avec notamment des expériences de caméra robotisée à l’aide de l’IA et des spectacles de drones.A noter également que la 16e édition de la réunion ministérielle sur l'énergie propre, s’est ouverte aujourd’hui pour une durée de trois jours sur le thème de « la coopération dynamique pour un avenir en progrès ».