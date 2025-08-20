Pyongyang teste deux nouveaux missiles en amont du sommet Lee-Trump

Photo : KBS News

La Corée du Nord a testé, samedi, deux types de nouveaux missiles sol-air. C’est ce qu’a rapporté son agence de presse officielle.Selon la KCNA, supervisé par Kim Jong-un, cet essai a démontré que « ces nouveaux systèmes d’armes de missiles de défense aérienne ont une capacité de combat supérieure, avec une réponse rapide à des cibles comme les drones d’attaque et les missiles de croisière, que leur mode d’opération et de réaction repose sur une technologie créative et spécifique, et que leurs caractéristiques technologiques sont très bien adaptées à la destruction des cibles aériennes ».Le média d’Etat a publié, hier, plusieurs images montrant que les projectiles testés parviennent à abattre leurs objectifs en haute altitude. C’est la première fois que le régime communiste diffuse des photos d’une interception de missile de croisière. La nouvelle arme ressemblant au modèle sol-air russe « Tor », Pyongyang aurait ainsi, avec l’aide technologique de Moscou, amélioré le nouvel engin anti-aérien dont il avait annoncé, en mars, avoir commencé à produire en masse.Les exercices de samedi sont intervenus alors que le président sud-coréen a entamé une tournée au Japon et aux Etats-Unis. Lee Jae Myung sera reçu demain, heure de Séoul, par Donald Trump à la Maison Blanche. Il peut également s’agir d’une réponse aux manœuvres militaires sud-coréano-américaines, « Ulchi Freedom Shield », actuellement en cours dans le sud de la péninsule.