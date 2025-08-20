Parlement : adoption du deuxième amendement de la loi commerciale

Photo : YONHAP News

Le deuxième amendement de la loi commerciale a été adopté ce matin par l'Assemblée nationale, dominée par le Minjoo, le parti au pouvoir. Le texte avait été soumis aux députés hier, mais le scrutin n'a pu se tenir qu’aujourd’hui en raison d'une obstruction parlementaire de 24 heures menée par les élus du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l’opposition. Sur les 182 députés présents, 180 se sont exprimés pour et deux, issus du Parti de la Réforme, se sont abstenus. Ceux du PPP ont refusé de participer au vote.La nouvelle législation a pour but de protéger les intérêts des actionnaires minoritaires des entreprises cotées en Bourse, dont l'actif dépasse 2 000 milliards de wons. Celles-ci doivent ainsi adopter le système de vote cumulatif pour l'élection de leurs administrateurs et nommer au moins deux membres de leur conseil de surveillance via une élection distincte de celle des autres administrateurs. Pour rappel, le premier amendement de la loi commerciale, visant à étendre les obligations fiduciaires des administrateurs de sociétés aux actionnaires, avait été adopté le 3 juillet dernier.Le parti présidentiel a désormais fait adopter les cinq textes législatifs les plus controversés, malgré les protestations de l'opposition : les amendements des trois lois sur l'audiovisuel, la loi commerciale, ainsi que la loi dite « de l'enveloppe jaune ».Cette démarche a été vivement critiquée par la formation conservatrice. Ce matin, le chef de son groupe parlementaire, Song Eon-seok, a dénoncé des « lois économiques insurrectionnelles », pointant particulièrement les amendements de la loi commerciale et de celle sur les syndicats plus connnue comme la « loi de l’enveloppe jaune ». Il a exhorté le gouvernement à assumer pleinement la responsabilité de leurs éventuelles répercussions néfastes sur l'économie et la vie des citoyens, tout en appelant le président de la République à exercer son droit de veto s’il souhaite réellement agir dans l’intérêt du peuple.