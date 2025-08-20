Chute des exportations de véhicules électriques et d'acier vers les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Après la baisse de la production et de la vente des véhicules électriques sud-coréens sur le territoire américain, leurs exportations vers les Etats-Unis ont diminué de 97,4 % le mois dernier sur un an. Selon les chiffres rendus publics hier par l'Association des constructeurs d'automobiles de Corée (Kama), seules 164 unités y ont été expédiées, soit le niveau mensuel le plus bas enregistré depuis 2021. C'est la première fois que le taux de recul dépasse la barre des 90 %.Cette mauvaise performance s'explique par la réduction des subventions de Washington pour l’achat de voitures électriques et la hausse de la part de véhicules produits localement pas Hyundai Motor et sa filiale Kia, afin de contourner les nouveaux tarifs douaniers. Le mois prochain, les crédits d'impôt d'une valeur de 7 500 dollars seront à leur tour suspendus, obligeant les constructeurs sud-coréens à diversifier les débouchées pour écouler leurs modèles électriques.Quant au secteur de l'acier, ses ventes vers les Etats-Unis ont atteint en juillet dernier 283 millions de dollars, soit une baisse de 25,9 % en glissement annuel, soit le niveau le plus bas depuis mars 2021. En quantité, 194 000 tonnes ont été expédiées, soit une baisse de 24,3 % et le niveau le plus faible depuis janvier 2023. La raison principale de ce recul est l’imposition de droits de douane de 50 % en juin dernier.Par ailleurs, la part des produits « made in Korea » sur le marché américain pourrait se rétrécir encore l'an prochain, avec les premiers effets de l'acquisition d’US Steel par le producteur d'acier japonais Nippon Steel. L'impact pourrait se répandre sur toutes les entreprises exportatrices de la Corée du Sud, les droits de douane de 50 % sur l'acier étant désormais appliqués à 407 nouveaux produits dérivés.