Loi martiale : mandat d’arrêt requis contre Han Duck-soo

Photo : YONHAP News

L’équipe du procureur spécial Cho Eun-suk a requis, hier, un mandat d’arrêt contre l’ex-Premier ministre, en poste au moment de la déclaration de la loi martiale par Yoon Suk Yeol, en décembre dernier. S’il est délivré par le tribunal, ce sera la première fois dans l'histoire du pays qu'un ancien chef du gouvernement sera incarcéré.L’équipe de Cho a retenu six chefs d’accusation contre Han Duck-soo. Celui-ci est soupçonné plus précisément d’avoir aidé Yoon à imposer l’état d’exception en transgressant son devoir constitutionnel de contrer et corriger les erreurs de son président. Il l’est aussi de parjure pour avoir indiqué avoir activement tenté d’empêcher le chef de l’Etat d’agir. Les enquêteurs indépendants ont également évoqué le fait que le prévenu avait précipitamment convoqué un conseil des ministres de seulement 11 membres, avant de le clôturer cinq minutes à peine plus tard. Selon eux, il s’agissait d’attribuer la légitimité procédurale à la proclamation de la loi martiale.Le tribunal doit examiner, ce mercredi, l’acte de 54 pages, dans lequel le procureur spécial a longuement expliqué la gravité des crimes.