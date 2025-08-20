La Poste sud-coréenne suspend son service de colis vers les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Faute de temps pour répondre aux nouveaux droits de douane américains applicables dès ce vendredi à tous les colis, excepté les lettres et les documents, la Poste sud-coréenne a décidé de suspendre, aujourd'hui, le service d’envoi par avion à destination des Etats-Unis. Le service de courrier express (EMS) pour la même destination sera arrêté demain.Seul le service EMS Premium sera toujours actif. Les bureaux de postes accepteront les colis, mais le transport sera exécuté par les sociétés postales internationales. Actuellement, ce service est assuré par UPS, une entreprise américaine, dotée de son propre système de dédouanage. De plus, les tarifs pour les colis de -4,5 kg seront augmentés, mais diminués pour ceux pesant plus. La durée de livraison sera réduite de trois jours.A noter que les tarifs douaniers seront facturés aux destinataires. Les étudiants sud-coréens qui reçoivent des paquets de leurs parents ou des résidents américains qui achètent en ligne des produits venant de Corée du Sud seront impactés.La Poste envisage de présenter d'ici un ou deux mois un nouveau service de colis postal, qui sera moins onéreux que l'EMS Premium.