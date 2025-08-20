Quatrième comparution de Kim Keon-hee devant le procureur spécial

Photo : YONHAP News

Kim Keon-hee s’est de nouveau présentée aujourd’hui devant l’équipe du procureur spécial Min Joong-ki, chargée de faire la lumière sur de multiples allégations la concernant.Lors de cette quatrième audition depuis sa mise en détention, le 12 août, les enquêteurs doivent l’interroger pour l’essentiel sur les soupçons d’implication dans l’opération illégale visant à faire monter les cours des actions de « Deutsch Motors », un concessionnaire automobile de BMW en Corée du Sud. L’épouse de Yoon Suk Yeol doit également répondre du chef d’accusation de collusion avec l’église de l’Unification par le biais de l’un de ses proches chamans, appelé Geon Jin.Au cours des trois précédents interrogatoires, les enquêteurs ont voulu en savoir plus sur ces deux charges, ainsi que sur celle d’intervention dans la désignation de candidats aux élections locales ou législatives. Sans succès, l’ex-Première dame ayant exercé le droit au silence.Ce lundi, le chaman Geon Jin, de son vrai nom Jeon Seong-bae, placé en détention jeudi dernier, a lui aussi comparu au bureau du procureur Min. Il est notamment suspecté d’avoir joué un rôle d’intermédiaire entre Kim et la secte Moon. L’ex-numéro deux de celle-ci lui aurait donné, entre avril et août 2022, un collier en diamant et un sac à main de luxe en lui demandant de les transmettre à la conjointe de Yoon afin d’obtenir ses faveurs pour des projets de l’église.