Le sommet Lee-Trump doit débuter lundi à midi heure locale

Photo : YONHAP News

Le président de la République, Lee Jae Myung, est arrivé, dimanche après-midi (heure locale), aux Etats-Unis pour son premier sommet avec le dirigeant américain Donald Trump, prévu lundi. D’après la Maison Blanche, les discussions débuteront vers 12h15 dans le Bureau ovale. Les journalistes pourront assister à cet entretien d’environ 30 minutes, retransmis en direct à la télévision.Les deux hommes se dirigeront ensuite vers la Salle du Cabinet afin de poursuivre leur dialogue en déjeunant à huis clos. Pour l’heure, aucune conférence de presse conjointe n’a été programmée à la sortie de leur rencontre.Leurs discussions doivent porter sur des questions économiques et sécuritaires, notamment les détails de l'accord tarifaire récemment conclu entre les deux pays et la flexibilité stratégique des troupes américaines stationnées au sud du 38e parallèle. Le transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre (OPCON) de Washington à Séoul ou encore un nouveau partage des coûts de défense liés aux GI's présents au sud de la péninsule devraient également être abordés.Dans l’avion qui l’emmenait de Tokyo à Washington, Lee a affirmé, auprès des journalistes, que les consultations entre les deux alliés continuaient et qu’il s’attendait à des résultats favorables dans les négociations. Des négociations qu’il a promis de mener au profit des intérêts de la nation.Le chef de l’Etat est également revenu sur sa rencontre avec le Premier ministre nippon samedi dernier, au Japon. A ceux qui regrettaient que les discussions sur le passé n’aient pas été approfondies, il a déclaré qu’il s’attendait à ces critiques et que la coopération devait débuter par ce qui était possible. Avant d’indiquer avoir reçu des conseils de la part de Shigeru Ishiba pour son face-à-face à venir avec Trump.Aux Etats-Unis, Lee doit participer à une table ronde réunissant des représentants des milieux d'affaires sud-coréens et américains, tenir un discours au Centre américain d'études stratégiques et internationales (CSIS) et enfin visiter le chantier naval de la société sud-coréenne Hanwha Ocean, à Philadelphie.