Lee et Trump tiennent leur premier sommet à la Maison Blanche

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen et son homologue américain ont tenu, lundi, leur premier sommet à la Maison Blanche, à Washington. Au cours de la première partie, ouverte à la presse, Lee Jae Myung et Donald Trump ont abordé des questions aussi variées que le dossier nord-coréen, la coopération économique ou encore les relations trilatérales avec le Japon.Lee a salué le rôle de « faiseur de paix » joué par son interlocuteur dans le monde, avant de lui proposer de rencontrer Kim Jong-un, exprimant son souhait de voir s’ouvrir une nouvelle voie vers la paix dans la péninsule coréenne. Trump a accueilli positivement cette proposition et souligné les bonnes relations qu’il avait entretenues avec le dirigeant nord-coréen. Il a ajouté espérer avoir de nouveau l’occasion de s’entretenir avec lui, si possible dans le courant de l’année.Sur le plan économique, les deux hommes se sont engagés à renforcer la coopération dans la construction navale et d’autres secteurs manufacturiers. Le président sud-coréen a déclaré que les Etats-Unis retrouvaient leur grandeur et connaissaient une renaissance dans ces domaines, avant de souhaiter que la Corée du Sud y prenne part. Son hôte a indiqué que son pays devrait acheter des navires à son allié afin de relancer son industrie navale.Par ailleurs, Lee et Trump ont souligné l’importance d’accroître la coopération trilatérale avec le Japon. Le locataire de la Maison Blanche a reconnu les difficultés de réconciliation entre Séoul et Tokyo, liées à leur passé, tout en évoquant le vif souhait de l’archipel d’améliorer ses relations avec son voisin. Le chef de l’Etat sud-coréen a, pour sa part, estimé que plusieurs obstacles dans les relations bilatérales avaient été levés et que leurs perspectives d’avenir étaient prometteuses.Enfin, interrogé sur son intention de participer au sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), prévu cet automne à Gyeongju, Trump a indiqué qu’il pourrait s’y rendre. A la question d’une éventuelle réduction des troupes américaines stationnées au sud du 38e parallèle, il a refusé de répondre directement. En revanche, il a déclaré souhaiter que la propriété des terres louées pour accueillir des bases militaires américaines soit transférée à Washington.Après cette réunion d’une cinquantaine de minutes dans le Bureau ovale, les deux dirigeants se sont rendus dans la Salle du Cabinet, où ils ont poursuivi leurs échanges autour d’un déjeuner à huis clos.