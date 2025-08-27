Korean Air annonce un plan d’investissement de 50 milliards de dollars aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Korean Air a annoncé un plan d’investissement de près de 50 milliards de dollars aux Etats-Unis. Cette annonce intervient alors que le président sud-coréen Lee Jae Myung est en visite à Washington pour un sommet avec son homologue américain Donald Trump.Dans un communiqué publié mardi, heure coréenne, la compagnie aérienne a précisé qu’une cérémonie de signature de protocoles d’accord (MOU) s’était tenue la veille dans un hôtel de Washington, en présence de Cho Won-tae, son président, de Stephanie Pope, présidente de la division des avions commerciaux de Boeing, et de Russell Stokes, qui dirige la division moteurs et services commerciaux de GE Aerospace.L’accord comprend une commande record de 103 avions auprès du constructeur aéronautique américain, d’une valeur de 36,2 milliards de dollars. Elle inclut les modèles 777-9, 787-10, 737-10 ainsi que 777-8F, dont la livraison sera échelonnée jusqu’à fin 2030. Selon Korean Air, cette acquisition s’inscrit dans sa stratégie d’investissement proactif visant à soutenir une croissance durable après sa fusion avec Asiana Airlines. De leur côté, GE Aerospace et CFM International fourniront 19 moteurs de rechange ainsi qu'un programme de maintenance pour un montant total de 13,7 milliards de dollars.Korean Air a souligné que la conclusion de ces MOU visait à renforcer sa coopération avec l’industrie aéronautique américaine. Avant d’ajouter qu’elle collaborait également avec d’autres sociétés du secteur, notamment Pratt & Whitney, General Electric, Hamilton Sundstrand et Honeywell.