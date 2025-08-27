Confiance des consommateurs : plus haut niveau depuis janvier 2018

Photo : YONHAP News

En août, la confiance des consommateurs sud-coréens a atteint un niveau record depuis janvier 2018. Selon les données publiées ce mardi par la Banque de Corée (BOK), l'indice composite qui la mesure (CCSI) s'est élevé à 111,4, en hausse de 0,6 point par rapport à juillet.La banque centrale sud-coréenne attribue cette amélioration notamment aux effets de la distribution de bons de consommation, lancée le mois dernier par le gouvernement afin de redynamiser l'économie nationale. L’embellie des marchés boursiers aurait également contribué à accroître les ressources disponibles des ménages et à rehausser ainsi leur confiance.L’indice du sentiment à l’égard de la conjoncture actuelle s’est accru de sept points en un mois pour atteindre 93. Bien qu’en amélioration, il reste sous la barre des 100. Un chiffre inférieur à ce seuil signifie que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes.Celui des perspectives de la conjoncture, en revanche, a baissé de six points pour s’établir à 100. Une dégradation que la BOK impute aux inquiétudes concernant une diminution des exportations, liée aux nouveaux droits de douane américains.Enfin, les sud-Coréens s’attendent davantage à une hausse des prix des logements. L’indice concerné est passé de 109 en juillet à 111 en août.