Le procureur spécial envisage d’inculper Kim Keon-hee cette semaine

Photo : YONHAP News

Kim Keon-hee est retournée dans sa cellule du centre de détention de Séoul-Sud, hier vers 17h, après son nouveau face-à-face avec l’équipe du procureur spécial Min Joong-ki, qui enquête sur les soupçons pesant sur elle.Ce quatrième interrogatoire depuis sa mise en détention, le 12 août, a duré un peu plus de cinq heures. Les enquêteurs se sont intéressés plus particulièrement aux transactions suspectes entre l’épouse de Yoon Suk Yeol et l’église de l’Unification par le biais de l’un de ses diseurs de confiance, appelé Geon Jin. Ils cherchaient également à savoir si ce groupe religieux controversé est intervenu dans les affaires intérieures du Parti du pouvoir du peule (PPP), alors que Yoon en était encore membre. Comme lors des précédentes auditions, l’ex-Première dame a exercé le droit au silence.L’équipe de Min l’a sommée de comparaître de nouveau à son bureau, demain à 10h, pour un cinquième interrogatoire. Mais Kim a annoncé qu’elle s’y rendrait jeudi. Le procureur envisage de l’inculper le lendemain.Ses enquêteurs entendront par ailleurs demain le député du PPP, Kweong Seong-dong, également dans le cadre des mêmes investigations. L'ancien président intérimaire du mouvement conservateur est suspecté d’avoir illégalement reçu, en janvier 2022, quelque 100 millions de wons de fonds politique de la part de la secte Moon.L’ancien numéro deux de celle-ci a été incarcéré le 18 août pour violation de la loi relative au financement politique. Il est soupçonné d’avoir remis à Kweon l’argent en question et d’avoir ordonné à un grand nombre de fidèles d’adhérer au PPP afin de voter massivement pour ce proche de Yoon, lors de l’élection du chef de la formation, en mars 2023.