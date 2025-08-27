Sommet Lee-Trump : 11 protocoles d’entente signés entre les entreprises sud-coréennes et américaines

Photo : YONHAP News

A l’occasion du sommet entre Lee Jae Myung et Donald Trump, les entreprises sud-coréennes et américaines ont conclu 11 protocoles d’entente (MOU) dans cinq secteurs. Six portent sur les industries dites stratégiques, telles que la construction navale et l’énergie nucléaire. Ils visent à travailler en plus étroite collaboration dans ces domaines, en créant un fonds commun et en élargissant la coopération bilatérale en matière d’investissement et de technologies.HD Hyundai et la Korea Development Bank, un établissement public, ont signé un MOU sur la création d’un fonds commun allant jusqu’à plusieurs milliards de dollars avec la société américaine de gestion d'investissements alternatifs, Cerberus Capital Management. Ce fonds est destiné à renforcer les capacités maritimes de Washington et de ses alliés, Cerberus étant le propriétaire du chantier naval Agila Subic aux Philippines. L’accord permettra donc à HD Hyundai d’approfondir sa coopération avec les Etats-Unis, à commencer par la réparation, l'entretien et l'opération de navires (MRO).S’agissant de l’énergie nucléaire, deux sociétés sud-coréennes, KHNP et Doosan Enerbility, ont conclu un accord avec leurs deux partenaires américains, Amazon Web Services, et X-Energy, une start-up pionnière dans le développement de petits réacteurs modulaires (SMR). KHNP, Doosan et Samsung C&T ont également signé des MOU avec Fermi America, un développeur privé dans le domaine de l'énergie, pour le projet du plus grand campus au monde dédié aux solutions d’énergie avancée et à l’intelligence artificielle (IA) dans le Texas.Dans la filière de l’aviation, Korean Air a conclu deux mémorandums d’entente portant respectivement sur la commande de 103 avions de Boeing, ainsi que l’achat et la maintenance de moteurs de GE Aerospace, dont la valeur totale est estimée à quelque 50 milliards de dollars.En matière de gaz naturel liquéfié (GNL), Korea Gas Corporation a noué un partenariat avec le groupe mondial du négoce des produits pétroliers, Trafigura, pour acheter environ 3,3 millions de tonnes de GNL par an pendant dix ans à partir de 2028.Enfin, concernant les minerais essentiels, Korea Zinc a promis d’établir une chaîne d’approvisionnement en germanium avec le géant américain de la défense Lockheed Martin.