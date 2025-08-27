Budget 2026 : concertations entre l’exécutif et le Minjoo

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Minjoo ont mené, ce matin, des consultations en vue d'établir le premier projet de budget de l’administration de Lee Jae Myung pour l'année prochaine. Lors du point presse qui a suivi, la présidente du comité politique de la formation au pouvoir a affirmé que son parti et l'exécutif avaient décidé de l’élaborer de manière à favoriser la croissance économique du pays et à relancer la vie des citoyens, tout en faisant face aux incertitudes extérieures.Selon Han Jeoung-ae, lors de leurs discussions, les deux parties se sont accordés sur la nécessité d'allouer un montant record à la R&D, domaine qui avait subi des coupes considérables sous le gouvernement précédent. En outre, les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) et les semi-conducteurs seront accrus.Par ailleurs, les dépenses visant à lutter contre la crise climatique seront renforcées, avec notamment la mise en place de nouvelles subventions pour l'achat de voitures électriques destinées aux propriétaires de véhicules thermiques. Les allocations familiales, versées aux foyers ayant des enfants à charge, seront également élargies, avec des aides supplémentaires pour les régions confrontées à un déclin démographique.Parmi les autres grandes orientations budgétaires, Han a annoncé le renforcement du soutien aux classes vulnérables, y compris les jeunes, l'augmentation des crédits destinés à la prévention des accidents du travail et des incendies, ainsi qu'une hausse des allocations versées aux patriotes et anciens combattants.Le ministre des Finances, Koo Yun-cheol, présent à la réunion, a indiqué que le projet de budget s'articulerait autour de trois axes principaux : le développement d'une économie ultra-innovante portée par les technologies, une croissance pour tous reposant sur des bases solides et, enfin, une diplomatie et une sécurité centrées sur la protection des citoyens et la défense des intérêts nationaux.