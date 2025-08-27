Jang Dong-hyeok élu à la présidence du PPP

Photo : YONHAP News

Le député Jang Dong-hyeok a été élu aujourd’hui président du Parti du pouvoir du peuple (PPP). Selon les résultats du second tour du scrutin interne, le nouveau chef du mouvement conservateur est arrivé légèrement en tête avec 50,2 % des voix contre 49,7 % pour son adversaire, Kim Moon-soo.Dans son discours de victoire, Jang a d’abord remercié les adhérents de la formation, qui lui ont accordé leur confiance. Il a ensuite promis de se consacrer entièrement à la chute du gouvernement de Lee Jae Myung, en association avec toutes les forces conservatrices. Pour cet ancien juge devenu homme politique, son élection est synonyme du début de l’innovation du PPP, qui tente de sortir de l’ornière après la destitution de Yoon Suk Yeol.Kim, candidat malheureux à la présidentielle de juin dernier face à Lee, a pris acte de sa défaite. Dans sa prise de parole, il s’est engagé à aider la nouvelle direction du parti à lutter contre « le pouvoir dictatorial ».