Musée national de Corée : record de fréquentation battu avec 4,1 millions de visiteurs

Photo : YONHAP News

Le Musée national de Corée a annoncé aujourd’hui que 4 189 822 personnes avaient franchi ses portes entre le 1er janvier et le 25 août. Un chiffre qui dépasse déjà le record annuel établit en 2023, avec 4 180 285 entrées.Si la tendance actuelle se confirme, l’institution pourrait accueillir plus de 5 millions de personnes d’ici la fin de l’année, une première depuis sa création en 1945.Cette affluence s’explique notamment par l’engouement suscité par « K-Pop Demon Hunters », le film d’animation de Netflix, qui a contribué à raviver l’intérêt du public pour la culture coréenne.Par ailleurs, sa bande originale continue de dominer les classements mondiaux. Billboard a indiqué hier que le titre « Golden » avait repris la première place du Hot 100, le hit-parade principal des singles aux États-Unis, pour la deuxième fois.Cette semaine, trois autres chansons du film se sont hissées dans le Top 10 : « Your Idol » (4e) et « Soda Pop » (5e) du groupe fictif Saja Boys et « How It’s Done » (10e) interprété par Huntrix. Selon Billboard, c’est la première fois que quatre morceaux issus d’un long-métrage entrent simultanément dans le Top 10.