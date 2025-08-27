Sommet Lee-Trump : réactions du Premier ministre et des principaux partis

Photo : YONHAP News

A l’issue du premier sommet entre Lee Jae Myung et Donald Trump, le Premier ministre s’est félicité des « avancées significatives » dans les relations entre la Corée du Sud et les Etats-Unis,Lors du Conseil des ministres tenu ce matin, Kim Min-seok a souligné que les deux dirigeants étaient convenus d’élargir l’alliance bilatérale à l’économie, y compris la construction navale et d’autres secteurs manufacturiers, sans la limiter à la défense, afin de faire face ensemble à l’évolution rapide de l’ordre mondial. Il a également insisté sur leur volonté de promouvoir la paix dans la péninsule coréenne et d’œuvrer à la dénucléarisation. Le chef du gouvernement a, par ailleurs, salué les efforts du chef de l’Etat et des autres responsables qui ont tout mis en œuvre pour mener ce sommet dans l’intérêt du peuple.Au sein des partis politiques, les réactions divergent. Le Minjoo a qualifié la rencontre entre les deux présidents de « réussite » et exprimé son espoir de voir reprendre le dialogue entre Pyongyang et Washington. La formation au pouvoir a également mis en avant les 11 protocoles d’accord (MOU) signés entre des entreprises sud-coréennes et américaines.En revanche, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a dénoncé un « désastre diplomatique sans précédent » et une « diplomatie servile ». La principale formation de l’opposition a estimé que Lee Jae Myung avait été accueilli de manière inappropriée au regard des usages protocolaires, et qu’il avait échoué à obtenir des réponses claires de son interlocuteur sur des dossiers sensibles, tels que les tarifs douaniers ou une éventuelle ouverture accrue du marché agricole.