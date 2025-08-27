Les émissaires spéciaux de Lee en Chine appellent à une conclusion de la deuxième phase des négociations sur l’ALE

Photo : YONHAP News

Hier, pour la deuxième journée de leur mission en Chine, les émissaires spéciaux du président de la République ont rencontré le ministre chinois du Commerce. Les deux parties ont appelé à une conclusion rapide de la deuxième phase des négociations sur l’accord de libre-échange (ALE) entre Séoul et PékinLors de cette entrevue, Wang Wentao a déclaré que la Corée du Sud avait dépassé le Japon pour devenir le deuxième partenaire commercial de l’empire du Milieu. Avant d’ajouter que, l’année dernière, un déficit de 35,3 milliards avait été enregistré avec le pays du Matin clair, précisant que ce déséquilibre était accueilli favorablement.De son côté, Park Byeong-seug, chef de la délégation sud-coréenne, a souligné qu’il était crucial pour les deux nations de maintenir l’élan de coopération et de rechercher des intérêts communs grâce à une communication étroite. Il a également proposé d’activer les chaînes d’approvisionnement en minerais stratégiques y compris les terres rares et de mettre en place un système de « fast track » et de « green channel ».