Sommet Séoul-Washington : Lee demande à Trump de devenir le « peace maker » dans le dossier nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen et son homologue américain ont tenu, lundi heure locale, leur premier sommet à la Maison Blanche. Lors de leurs discussions qui ont duré plus de deux heures, Lee Jae Myung et Donald Trump ont abordé des questions aussi variées que le dossier nord-coréen, l’économie, la coopération trilatérale avec le Japon ou encore les relations avec la Chine.Sur la question nord-coréenne, Lee a salué le rôle de « peace maker » joué par son interlocuteur dans le monde. Il lui a proposé de rencontrer une nouvelle fois Kim Jong-un, en lui promettant de jouer pour sa part celui de « pace maker ». Trump a accueilli positivement cette proposition et souligné les bonnes relations qu’il avait entretenues avec celui qu’il avait surnommé « rocket man » dans le passé. Avant d’ajouter espérer le revoir, si possible cette année.Sur le plan économique, les deux dirigeants se sont engagés à renforcer notamment la coopération dans la construction navale. Le président sud-coréen a déclaré que les Etats-Unis retrouvaient leur grandeur et connaissaient une renaissance dans ce domaine, avant de souhaiter que la Corée du Sud y prenne part. Son hôte a indiqué que les Américains devraient acheter des navires à leur allié afin de relancer le secteur.A propos de la coopération trilatérale avec le Japon, le locataire de la Maison Blanche a reconnu les difficultés de réconciliation entre Séoul et Tokyo, liées à leur passé, tout en évoquant le vif souhait de l’archipel d’améliorer ses relations avec son voisin. Son homologue sud-coréen lui a alors répondu que plusieurs obstacles dans les relations bilatérales avaient été levés, samedi, au cours de son face-à-face avec le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba.Concernant les relations avec Pékin, Trump a déclaré qu’il avait eu récemment l’occasion de discuter avec Xi Jinping et qu’il pourrait se rendre prochainement en Chine. Il a proposé à son invité de l’accompagner et reçu une réponse par l’affirmative de sa part.Interrogé sur son intention de participer au sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), prévu cet automne à Gyeongju, le président américain a indiqué qu’il pourrait s’y rendre. Concernant une éventuelle rencontre sur place avec Kim Jong-un ou Xi Jinping, il a répondu que c’était une question difficile, mais que ca lui ferait plaisir de revoir l’homme fort de Pyongyang.Enfin, au sujet de la réduction des effectifs militaires américains stationnés au sud du 38e parallèle, le milliardaire n’a pas donné de réponse directe, mais a déclaré souhaiter que la propriété des terres louées pour accueillir des bases américaines soit transférée à Washington. A noter que c’est la première fois que les Etats-Unis évoquent officiellement cette démarche.D’après la porte-parole de la présidence sud-coréenne, le sommet s’est tenu dans une ambiance conviviale. Kang Yu-jung a également fait savoir qu’à cette occasion, Washington n’a pas demandé à Séoul d’ouvrir davantage son marché agricole et que le nouveau partage des coûts de défense liés aux GI's présents au sud de la péninsule n’a pas été évoqué.