DDP : plus de 10 millions de visiteurs depuis le début de l’année

Photo : YONHAP News

La Seoul Design Foundation (SDF) a annoncé que plus de 10 millions de personnes se sont déjà rendues au Dongdaemun Design Plaza (DDP) cette année. Avec les nombreux événements et expositions attendus d’ici la fin de l’année, le site pourrait franchir le cap des 20 millions de visiteurs annuels.L’espace, qui accueille actuellement une rétrospective consacrée à Jean-Michel Basquiat, affiche complet jusqu’en mars 2028. Au second semestre, il accueillera également la « Seoul Beauty Week » ainsi que la « Seoul Fashion Week ».A partir du 29 août, une exposition internationale de design et d’art, suivie, le 1er septembre, de la toute première édition asiatique de « Design Miami » y seront organisée. L’événement réunira seize galeries venues de Londres, Paris, New York et Los Angeles.Le DDP collabore aussi étroitement avec le quartier commerçant de Dongdaemun pour stimuler l’économie locale. Le complexe propose notamment un « DDP Dongdaemun Super Pass », permettant aux visiteurs de bénéficier de réductions dans les centres commerciaux et magasins environnants.Construit sur le site de l’ancien stade de Dongdaemun, le design de cet ensemble de bâtiments, qui ressemble à un vaisseau spatial futuriste, a été fait par Zaha Hadid.