Lee Jae Myung visite le chantier naval Hanwha Philly

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le président de la République s’est rendu, mardi, au chantier naval Hanwha Philly, situé à Philadelphie. Cette visite illustre la volonté de Lee Jae Myung de renforcer la coopération avec Washington dans le domaine de la construction navale, une ambition déjà affirmée lors de son sommet, la veille, avec Donald Trump.Le chef de l’Etat a assisté à la cérémonie de baptême d’un navire nouvellement construit, nommé « State of Maine », l’une des cinq embarcations multimissions de sécurité nationale commandées par l’Administration maritime américaine (MARAD).A cette occasion, Lee a prononcé un discours dans lequel il s’est félicité que l’industrie navale sud-coréenne relève le défi de contribuer au renforcement de la sécurité maritime américaine et à la relance de la construction navale locale. Il a notamment évoqué le projet « Make American Shipbuilding Great Again (MASGA) », qui a joué un rôle clé dans les négociations tarifaires entre Séoul et Washington. Selon lui, cette initiative ne se limite pas à la production de navires de guerre ou d’embarcations de pointe, mais incarne une vision ambitieuse visant à restaurer un rêve perdu.Le dirigeant sud-coréen a également affirmé que le chantier naval Philly deviendrait le meilleur des Etats-Unis, démontrant les technologies les plus avancées du secteur, et qu’il porterait la redynamisation de l’industrie navale américaine. Pour rappel, en décembre 2024, le groupe Hanwha avait acquis ce site fondé en 1801 pour servir la Marine américaine avant de basculer dans le privé en 1997. Cette reprise était une première pour une entreprise de Corée du Sud.Plus tôt, Lee Jae Myung s’est rendu au mémorial du militant indépendantiste Seo Jae-pil, devenant le premier président sud-coréen à visiter ce lieu depuis de Kim Dae-jung en 1999.