Lee et Trump évaluent positivement les résultats de leur sommet

Lee Jae Myung s’est exprimé, mardi, après son face-à-face de la veille avec Donald Trump. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président sud-coréen a affirmé que cette rencontre s’était déroulée dans une atmosphère amicale et conviviale, leur permettant d’échanger leurs points de vue sur divers sujets et d’explorer l’avenir de l’alliance sur la base du respect et de la confiance mutuels.Selon lui, son homologue américain a montré un vif intérêt pour la situation politique en Corée du Sud, ainsi que pour les négociations tarifaires bilatérales. Les deux dirigeants ont également eu des discussions approfondies sur l’industrie navale américaine et les menaces posées par Pyongyang.Le chef de l’Etat a souligné que ce sommet avait constitué une occasion précieuse de réaliser des progrès significatifs dans le processus de paix sur la péninsule coréenne, notamment concernant la modernisation de l’alliance bilatérale et le règlement de la question nord-coréenne. Il a exprimé l’espoir que Séoul et Washington continuent de collaborer étroitement pour ouvrir une ère de paix, afin que les générations futures puissent vivre en sécurité et dans la prospérité.Lee est également revenu sur la table ronde avec des entrepreneurs sud-coréens et américains, à laquelle il a participé après le sommet. Il y a déclaré que son pays deviendrait le meilleur partenaire des Etats-Unis pour la renaissance de leurs secteurs manufacturiers. Enfin, à propos de son discours prononcé au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), il a rappelé avoir réaffirmé l’engagement de son gouvernement à répondre à la menace nucléaire nord-coréenne par une coopération trilatérale incluant le Japon, et à œuvrer pour la paix et la prospérité non seulement en Asie du Nord-Est, mais aussi dans le monde.De son côté, Trump a annoncé le règlement des différends entourant l’accord commercial conclu le mois dernier. Lors d’un conseil des ministres tenu mardi à la Maison Blanche, il a indiqué avoir été informé de problèmes dans les négociations, mais a affirmé qu’ils avaient été résolus lors de sa rencontre avec le dirigeant sud-coréen. Il a ajouté que Séoul avait finalement adhéré à l’accord, après avoir « essayé de faire quelque chose », sans donner de détails spécifiques.