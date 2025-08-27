Pyongyang charge Lee Jae Myung pour ses propos sur la dénucléarisation

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a vivement critiqué le président sud-coréen pour son engagement en faveur de l’instauration de la paix sur la péninsule coréenne et de la dénucléarisation, exprimé lors de sa visite aux Etats-Unis.Dans des commentaires datés d'aujourd'hui, l’agence de presse officielle du régime a qualifié Lee Jae Myung d’« hypocrite atteint de délires de dénucléarisation » et affirmé qu’il avait « dévoilé son vrai visage ». Avant d’ajouter que Pyongyang ne renoncerait en aucun cas à son arme nucléaire.La KCNA a également accusé Séoul d’avoir offert toute sa souveraineté à Washington, estimant que les « délires » du dirigeant sud-coréen pour la dénucléarisation ne serviraient à personne. Selon elle, le choix du pays communiste d’acquérir le statut de puissance nucléaire était « inévitable » face à « la menace hostile de l’extérieur » et à « l’évolution de la dynamique sécuritaire mondiale ».Le média d’Etat a également dénoncé les propos tenus par Lee lors de son discours au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), selon lesquels la Corée du Nord était un « voisin pauvre mais féroce ». Enfin, la KCNA lui a reproché d’avoir fait miroiter une amélioration des relations intercoréennes après son arrivée au pouvoir, avant de révéler sa véritable intention après 80 jours d’exercice du pouvoir.