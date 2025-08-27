Netflix : « K-Pop Demon Hunters » devient le film le plus regardé de l’histoire

Photo : YONHAP News

Le film d'animation « K-Pop Demon Hunters », qui mêle des éléments typiquement coréens tels que des groupes d’idoles et le chamanisme, est désormais le long-métrage le plus visionné sur Netflix. Selon le site officiel de la plateforme, TUDUM, il a enregistré 236 millions de vues à ce jour, le plaçant en tête du classement.Jusqu’à présent, la première position était occupée par « Red Notice », une comédie d’action sortie en novembre 2021 avec Dwayne Johnson et Ryan Reynolds. En incluant les séries, l’œuvre de Maggie Kang se hisse au troisième rang, derrière la saison 1 de « Squid Game » et celle de « Mercredi ».Netflix établit la liste des films et séries les plus regardés en comparant le nombre cumulé de visionnages comptabilisés au cours des 91 premiers jours suivant leur lancement. Mise en ligne le 20 juin dernier, « K-Pop Demon Hunters » dispose encore de trois semaines pour accroître son total et potentiellement devenir le contenu le plus regardé.