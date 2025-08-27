Sondage : plus de la moitié des sud-Coréens évaluent positivement le sommet Lee-Trump

Photo : YONHAP News

Plus d’un sud-Coréen sur deux évalue favorablement la rencontre entre Lee Jae Myung et Donald Trump. C’est ce que révèle une enquête publiée aujourd’hui par Realmeter pour le compte du journal Energy Economic News.Selon les résultats, 53,1 % des personnes interrogées ont exprimé une opinion favorable sur ce sommet. Dans le détail, 37,6 % considèrent que le chef de l’État l’a « très bien mené », tandis que 15,6 % jugent qu’il s’en est « plutôt bien sorti ». A l’inverse, 41,5 % se déclarent insatisfaits, et 5,4 % disent ne pas savoir.Par région, les avis positifs se révèlent particulièrement élevés à Gwangju et dans le Jeolla, au contraire du Gyeonggi et d’Incheon. A Séoul, les réponses se partagent : 45,9 % favorables et 46,6 % défavorables. Par tranche d’âge, les quadragénaires et quinquagénaires apparaissent les plus approbateurs, alors que chez les 18–29 ans, 58,8 % expriment une opinion critique, proportion la plus élevée de tous les groupes. Sur le plan idéologique, 87,8 % des répondants progressistes se disent satisfaits, tandis que 66,4 % des conservateurs manifestent une attitude négative.Dans l’ensemble, six sondés sur dix affirment que cet entretien a produit des résultats concrets, contre 34,6 % qui pensent le contraire. Parmi les avancées citées figurent l’élargissement de la coopération économique, notamment dans la construction navale et l’industrie manufacturière, le renforcement de la confiance personnelle entre les deux dirigeants, l’ouverture de perspectives de dialogue Pyongyang-Washington en faveur de la paix dans la péninsule ainsi que le resserrement de la coopération trilatérale entre Séoul, Washington et Tokyo.L’étude a été menée par téléphone auprès de 507 personnes âgées de 18 ans et plus à l’échelle nationale. Le taux de réponse s’est établi à 5,3 %, avec une marge d’erreur de ±4,4 points pour un taux de confiance de 95 %.