Enquêtes sur Kim Keon-hee : interrogatoire de Kweon Seong-dong

Photo : YONHAP News

Kweon Seong-dong, a comparu ce matin devant l'équipe du procureur spécial Min Joong-ki, chargée d’enquêter sur divers soupçons pesant sur Kim Keon-hee. Le député du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a été auditionné en tant que suspect dans le cadre d’allégations de violations de la loi sur le financement politique.L'ancien président intérimaire du mouvement conservateur a déclaré, devant les journalistes, qu’il n’avait rien à se reprocher. Il a également accusé les enquêteurs de porter atteinte à sa réputation en rendant publiques des suspicions présumées. Il a ensuite affirmé qu’il ne pourrait être rendu coupable d’un crime inventé de toute pièce et a promis de prouver son innocence.L’élu est soupçonné d’avoir reçu environ 100 millions de wons, soit 61 000 euros, de fonds politiques illégaux de l’Eglise de l’Unification entre 2021 et 2024, en contrepartie de faveurs dans la conduite des activités de cette organisation religieuse. Selon l’équipe du procureur Min, un ancien haut responsable de l’Eglise ainsi que le chaman Geon Jin, de son vrai nom Jeon Seong-bae, auraient également incité des fidèles à adhérer au PPP afin de favoriser l’élection de Kweon à la présidence du parti en mars 2023. Des perquisitions ont été menées le 18 juillet dans sa résidence et ses bureaux.Par ailleurs, l’équipe de Min a annoncé, mardi, sa décision d’inculper l’épouse de Yoon Suk Yeol ce vendredi. C’est la première fois qu’une ancienne Première dame fait l’objet de poursuites judiciaires en même temps que son mari. Placée en détention le 12 août, elle sera soumise, demain, à son cinquième interrogatoire avant son inculpation.Pour rappel, Kim Keon-hee est soupçonnée d’être intervenue dans la désignation de candidats lors de certaines élections en échange de sondages d’opinion gratuits réalisés par l’intermédiaire politique Myung Tae-gyun pendant la présidentielle de 2022. Elle est également accusée d’avoir participé à la manipulation du cours de l’action de Deutsch Motors entre 2009 et 2012, ainsi que d’avoir reçu, via Geon Jin, des cadeaux de luxe offerts par le secte Moon en contrepartie de soutiens à ses projets.