Emissaires de Lee en Chine : Xi Jinping devrait se rendre au sommet de l’Apec à Gyeongju

Photo : YONHAP News

Le chef de la délégation spéciale, dépêchée par Lee Jae Myung en Chine, a indiqué que Xi Jinping devrait, sauf événement imprévu, se rendre à Gyeongju cet automne à l’occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).Lors d’un point presse, organisé hier à l’ambassade de Corée du Sud à Pékin, Park Byeong-seug a rappelé que le chef de l’Etat sud-coréen avait adressé une lettre à son homologue chinois pour l’inviter à participer. Il a précisé que ce dernier avait réaffirmé son souhait d’y répondre favorablement.Les émissaires ont toutefois reconnu que la levée de l’interdiction frappant la culture sud-coréenne dans l’empire du Milieu n’était pas acquise et que de nombreux obstacles restaient à franchir. Selon Park, les différents interlocuteurs rencontrés ont insisté sur la nécessité de répondre aux sentiments anti-chinois au pays du Matin clair, ce qui pourrait retarder un assouplissement des restrictions.L’envoyé du dirigeant sud-coréen a précisé que Pékin considère ce sentiment comme infondé et nuisant à l’amitié bilatérale. Avant de conclure qu’il avait fait savoir que les autorités n’hésiteraient pas à intervenir lorsque son expression dépasserait le cadre garanti par la Constitution et la loi.