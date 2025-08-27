Howard Lutnick salue le succès de la politique commerciale de Trump

Photo : KBS News

Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a salué, mardi, le succès de la politique commerciale de Trump, soulignant que la Corée du Sud et le Japon allaient réaliser des investissements massifs aux Etats-Unis. Lors d’un conseil des ministres, il a précisé que ces deux pays avaient accepté d’investir respectivement 350 et 550 milliards de dollars, soit un total de 900 milliards, afin de bénéficier d’un abaissement de certains droits de douane.Lutnick a ajouté qu’avec ces investissements, un fonds pour la sécurité économique nationale serait créé afin de financer des projets d’infrastructures. Il a indiqué que le plan d’investissements japonais serait présenté dans le courant de cette semaine, alors que les détails de l’engagement sud-coréen restent encore à être annoncés.Lors de la même réunion, Donald Trump a déclaré que les différends entourant l’accord commercial conclu le mois dernier entre la Corée du Sud et les Etats-Unis avaient été réglés à l'issue de son sommet avec Lee Jae Myung. Le président américain a indiqué avoir été informé de problèmes dans les négociations, mais a affirmé qu’ils avaient été résolus lors de sa rencontre, la veille, avec le dirigeant sud-coréen.Le locataire de la Maison Blanche s’est également réjoui en affirmant que les nouveaux droits de douane qu'il avait instaurés contribuaient à accroître les investissements aux Etats-Unis. Il a notamment indiqué que Hyundai Motors s’était engagé à créer 14 000 nouveaux emplois localement et Ford, 4 000.