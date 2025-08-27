PPP : le nouveau chef dirige sa première réunion de direction

Photo : YONHAP News

Le nouveau chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a présidé, ce matin, sa première réunion du comité suprême à l'Assemblée nationale. Jang Dong-hyeok a déclaré qu’il était temps de tourner la page pour avancer vers l'avenir, ajoutant que le résultat de son élection montre la volonté des membres pour faire contrepoids à la formation présidentielle majoritaire et au gouvernement de Lee Jae Myung. Il a souligné vouloir repositionner le PPP au service des citoyens en proposant des solutions pour améliorer leur vie.Son arrivée à la tête de la formation attire aussi l’attention sur l’avenir interne du camp favorable à la destitution de Yoon Suk Yeol. Jang, issu de la ligne opposée, avait affirmé ouvertement, pendant la campagne électorale, qu’il ne pourrait pas coopérer avec ceux qui divisent le parti. Il a par ailleurs annoncé son intention de rendre visite à l’ancien président, actuellement placé en détention, par respect humain. Dans ce contexte, l’influence des anti-Yoon devrait s’affaiblir encore davantage.