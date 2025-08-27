Hanwha investit 5 milliards de dollars dans son chantier naval de Philadelphie

Photo : YONHAP News

Le groupe sud-coréen Hanwha a annoncé un investissement supplémentaire de 5 milliards de dollars dans son chantier naval, situé à Philadelphie. La décision a été rendue publique hier, lors de la cérémonie de baptême du navire State of Maine à laquelle le président de la République Lee Jae Myung a participé.Cette enveloppe viendra principalement du fonds de coopération navale, qui a servi de levier dans l’accord commercial Séoul-Washington. Ce fonds de 150 milliards de dollars sera alimenté non seulement par des investissements directs, mais aussi par des garanties et des prêts, et sera géré par des banques publiques.Grâce à ces financements, Hanwha espère porter sa capacité de construction navale à 20 navires par an, contre 1 à 1,5 actuellement.Sa filiale, Hanwha Shipping, a également commandé dix pétroliers de taille moyenne et un méthanier au chantier philadelphien. Les pétroliers devraient être livrés d’ici début 2029. Selon le conglomérat, ces commandes visent à répondre à d'éventuelles révisions de la législation américaine qui oblige à utiliser des navires américains pour exporter l’énergie produite aux Etats-Unis.