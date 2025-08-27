Le président Lee rentre à Séoul après sa tournée au Japon et aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le président de la République est rentré, jeudi à l’aube à Séoul, après un déplacement de six jours au Japon et aux Etats-Unis. Le Premier ministre, Kim Min-seok, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Yun Ho-jung, le patron du Minjoo, Jung Chung-rae, le conseiller aux affaires politiques du Bureau présidentiel, Woo Sang-ho, ainsi que d’autres responsables politiques étaient présents à l’aéroport pour l’accueillir.Au cours de son voyage, Lee Jae Myung a d’abord rencontré le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, avant de se rendre à Washington pour tenir son premier face-à-face avec son homologue américain, Donald Trump. A cette occasion, les deux dirigeants ont confirmé l’alliance bilatérale et posé les bases d’une relation de confiance.A son retour, le chef de l’Etat devra consolider les acquis du sommet Séoul-Washington, élaborer une feuille de route pour favoriser le dialogue entre Washington et Pyongyang et la dénucléarisation de la péninsule, ainsi que mener à bien les négociations de suivi en matière économique et sécuritaire.Sur le plan intérieur, Lee s’attellera à faire adopter le premier budget principal lors de la session ordinaire de l'Assemblée nationale qui débutera le 1er septembre, ainsi que poursuivre la réforme du Parquet. A cela s’ajoute la mise en place d’un cadre de coopération avec Jang Dong-hyuk, fraîchement élu à la tête du Parti du pouvoir du peuple (PPP).