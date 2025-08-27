Trésor américain : nouvelles sanctions contre un nord-Coréen, un Russe et deux entreprises nord-coréennes

Mercredi, l’Office de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor des Etats-Unis a ajouté un nord-Coréen, un Russe ainsi que deux entreprises nord-coréennes à sa liste des sanctions. Ils sont impliqués dans le financement du programme d’armement de Pyongyang, en employant des informaticiens dans des sociétés américaines ou étrangères pour des activités lucratives illégales.
Kim Ung-sun et Vitaliy Sergeyevich Andreyev sont accusés d’avoir permis le transfert de fonds à Chinyong Information Technology Cooperation Company, liée au ministère nord-coréen de la Défense. Quant aux sociétés Korea Sinjin Trading Company et Shenyang Geumpungri Network Technology Co., elles sont impliquées dans l’emploi d’informaticiens du pays communiste. Leurs avoirs aux Etats-Unis sont désormais gelés et les compagnies ainsi que les particuliers américains doivent obtenir une autorisation pour commercer avec eux.
L’OFAC a expliqué que cette mesure visait à répondre à la vaste stratégie de génération de revenus du régime de Kim Jong-un.