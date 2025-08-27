Trésor américain : nouvelles sanctions contre un nord-Coréen, un Russe et deux entreprises nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Mercredi, l’Office de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor des Etats-Unis a ajouté un nord-Coréen, un Russe ainsi que deux entreprises nord-coréennes à sa liste des sanctions. Ils sont impliqués dans le financement du programme d’armement de Pyongyang, en employant des informaticiens dans des sociétés américaines ou étrangères pour des activités lucratives illégales.Kim Ung-sun et Vitaliy Sergeyevich Andreyev sont accusés d’avoir permis le transfert de fonds à Chinyong Information Technology Cooperation Company, liée au ministère nord-coréen de la Défense. Quant aux sociétés Korea Sinjin Trading Company et Shenyang Geumpungri Network Technology Co., elles sont impliquées dans l’emploi d’informaticiens du pays communiste. Leurs avoirs aux Etats-Unis sont désormais gelés et les compagnies ainsi que les particuliers américains doivent obtenir une autorisation pour commercer avec eux.L’OFAC a expliqué que cette mesure visait à répondre à la vaste stratégie de génération de revenus du régime de Kim Jong-un.