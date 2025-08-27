Loi martiale : rejet de la demande de mandat d’arrêt contre Han Duck-soo

Photo : YONHAP News

L’ancien Premier ministre a échappé, hier, à un placement en détention provisoire requis par le procureur spécial, Cho Eun-suk, dans l'enquête sur l’imposition de la loi martiale en décembre dernier.Selon le juge compétent du Tribunal du district central de Séoul, il existe une possibilité d’arguments sur les faits importants et l’évaluation judiciaire d’une série de gestes de Han Duck-soo. Il a estimé qu’il n’y avait aucun risque de destruction de preuves, ni de fuite du prévenu, en poste au moment de l’imposition de l’état d’exception par Yoon Suk Yeol.Au cours de l’audition de plus de trois heures, l’équipe de Cho a toutefois insisté sur la nécessité d’incarcérer Han pour six chefs d’accusation, dont aide à l’insurrection, parjure, falsification de documents officiels, ou encore détérioration de documents publics. Mais l’intéressé et ses représentants juridiques en ont nié la plupart.Le rejet du mandat risque de perturber les investigations des enquêteurs indépendants. Ceux-ci doivent désormais examiner de près les motifs de la décision de justice, avant de décider d’en demander ou non un nouveau.