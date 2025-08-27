Dermatologie : nombre de patients étrangers multiplié par 117 en 15 ans

Photo : YONHAP News

En 2024, le nombre d’étrangers ayant reçu des soins dermatologiques en Corée du Sud a dépassé 700 000, soit près de trois fois plus que l'année précédente. Comparé à 2009, année du lancement du programme d’accueil des patients étrangers, ce chiffre a été multiplié par 117. C’est ce qu’indique un rapport de l'Institut coréen du développement de l'industrie de la santé (KHIDI) publié ce matin.La part des soins de la peau par rapport à l’ensemble des consultations est également passée de 9,3 à 56,6 % entre 2009 et 2024. Si en 2019, la dermatologie figurait au troisième rang des consultations derrière la médecine interne et la chirurgie esthétique, elle occupe la première depuis 2023.Parmi les étrangers ayant eu recours à ce type de soins en 2024, les Japonais étaient les plus nombreux (43,7 %), suivis des Chinois, des Taïwanais, des Américains et des Thaïlandais.