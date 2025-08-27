Apec : adoption d’une déclaration commune sur l’industrie culturelle

Photo : YONHAP News

Les hauts responsables culturels de 20 pays membres de la Coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec) ont participé au « Dialogue de haut niveau sur l’industrie culturelle de l’Apec 2025 », tenu mercredi à Gyeongju dans le Gyeongsang du Nord.Lors de la séance plénière, ils ont adopté une déclaration commune articulée autour de trois enjeux. Le premier est la reconnaissance de l’importance économique de l’industrie culturelle et créative. Le second est la promotion de la création à l’aide des technologies numériques et de l’intelligence artificielle. Enfin, le troisième est l’innovation dans la distribution.Lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion, le ministre sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, Chae Hwi-young, a estimé que cette rencontre constituait une première dans l’histoire de l’Apec où le secteur culturel a été élevé au rang d’agenda central de la coopération économique.