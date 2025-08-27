Education : les smartphones interdits pendant les cours dès mars 2026

Photo : KBS News

A la suite d’une révision de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire, votée hier au Parlement, l’utilisation des appareils intelligents, dont les téléphones portables, sera interdite pendant les cours.Le texte précise que l’interdiction sera effective dès la rentrée scolaire en mars 2026 à l’école primaire, au collège et au lycée. Des exceptions seront néanmoins autorisées à des fins éducatives et en cas de nécessité d’une réaction urgente. Les élèves en situation de handicap ou à besoins spécifiques pourront les utiliser lorsqu’ils doivent s’en servir comme outils d’assistance.La nouvelle mesure permet également aux directeurs et aux enseignants de restreindre l’usage des écrans dans l'enceinte des établissements, si cela est jugé nécessaire pour défendre le droit à l’étude des élèves ou pour leurs propres activités pédagogiques. Dans ce cas, les détails comme la modalité de restriction ou la nature des dispositifs à interdire pourront être définis dans les règlements intérieurs.Une directive similaire du ministère de l’Education s’applique depuis septembre 2023. L’amendement adopté hier y ajoute les fondements juridiques.