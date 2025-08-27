L’UFS 2025 prend fin aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le Commandement des forces spéciales de l’armée de terre sud-coréenne a annoncé avoir mené, du 25 au 27 août, un exercice conjoint d’infiltration maritime avec les forces américaines dans les eaux de l’île d’Anmyeon, à Taean, dans le Chungcheong du Sud. Cette manœuvre s’inscrivait dans le cadre les exercices conjoints « Ulchi Freedom Shield (UFS) ».Environ 40 soldats du Commandement des forces spéciales et de l’armée de l’air américaine, deux avions de combat F-16 et deux hélicoptères UH-60 y ont participé. Lors de cet entraînement, les commandos se sont déplacés rapidement à bord des hélicoptères UH-60 américains, puis ont approché discrètement la zone d’accostage en utilisant des bateaux pneumatiques. Ils ont ensuite transmis les informations sur les cibles aux F-16 américains pour guider les frappes aériennes qui ont détruit les objectifs.Par ailleurs, l’UFS, mené depuis le 18 août, s’est achevé aujourd’hui. Lors des entraînements, des opérations interarmées et conjointes ont été menées dans tous les domaines : terrestre, maritime, aérien, spatial, cybernétique et du renseignement. Des scénarios reflétant des menaces réalistes ont été utilisés pour évaluer la posture de défense de l’alliance Séoul-Washington et la capacité de préparation conjointe.