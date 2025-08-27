La Banque de Corée maintient son taux à 2,5 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a gelé son taux directeur pour la deuxième fois d’affilée. Dans une décision largement anticipée par les marchés, il a été maintenu à 2,5 %.Les banquiers centraux ont expliqué leur choix par la nécessité de scruter de près l’évolution de la dette des ménages et des prix des logements à Séoul et dans ses environs. Malgré une croissance qui montre des signes d’amélioration, favorisée par la demande intérieure.Le comité de politique monétaire de l’institution s’est toutefois montré plus enclin à continuer de le diminuer, en vue d’affaiblir le risque de tendance baissière de la croissance. Il a affirmé que sa décision sera prise en tenant compte des politiques sud-coréennes et étrangères, de leur impact sur l’inflation ainsi que de la stabilité financière.Par ailleurs, la banque centrale a révisé à la hausse sa prévision de croissance du PIB pour cette année à 0,9 % contre 0,8 % attendu en mai. Selon elle, la demande intérieure poursuivra sa convalescence, portée par le budget rectificatif supplémentaire et le rebond du moral des consommateurs. En revanche, les exportations, elles, finiront par pâtir des surtaxes américaines après une progression pendant un certain temps.La BOK a maintenu son pronostic de croissance pour 2026, à 1,6 %, tandis qu’elle a relevé celui d’inflation à 2 %, 0,1 point de plus qu’auparavant.