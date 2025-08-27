Lee Jae Myung veut réinvestir la scène politique intérieure

Photo : KBS News

De retour à Séoul après un déplacement au Japon et aux Etats-Unis, le président de la République souhaite reprendre la main sur la scène politique intérieure. Les premiers dossiers qui l’attendent concernent le budget de l’Etat pour l’année prochaine et les réformes du Parquet, une de ses promesses de campagne.Son administration doit présenter, demain au Parlement, le premier projet de budget 2026. A compter du 1er septembre, date de début de la session ordinaire, les députés auront jusqu’au 2 décembre pour le valider dans le délai prévu par la Constitution. L'exécutif doit également s’intéresser à la révision de la loi relative à l’organisation du gouvernement en vue de fermer le Parquet, considéré comme ayant trop de pouvoirs, et de mettre en place des institutions pouvant exercer ses fonctions. Le Minjoo, la formation présidentielle, souhaite la voter le 25 septembre.Par ailleurs, Lee Jae Myung tentera de concrétiser une coopération avec l’opposition conservatrice. Dans ce but, il a demandé aujourd’hui à son conseiller aux affaires politiques, Woo Sang-ho, d’arranger une rencontre avec Jang Dong-hyeok, fraîchement élu à la tête du Parti du pouvoir du peuple (PPP).Lors d’un bref échange avec les journalistes dans l’avion qui l’emmenait de Tokyo à Washington, ce dimanche, le chef de l’Etat avait déjà insisté sur la nécessité de renouer le dialogue avec le nouveau chef du PPP. Mais cette fois, il songerait à le recevoir avec les dirigeants de son mouvement. La date, le format de la rencontre, ainsi que les participants seront déterminés après concertation mutuelle. Reste à savoir si Jang accepte ou non l’invitation.