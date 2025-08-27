Jour de la victoire contre le Japon : Kim Jong-un attendu à la cérémonie à Pékin

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen devrait participer à la cérémonie du 80e anniversaire du Jour de la victoire contre le Japon, qui se tiendra le 3 septembre à Pékin.Lors d’un point presse aujourd’hui, l’adjoint du vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Hong Lei, a annoncé que 26 chefs d’Etat et personnalités de haut rang avaient répondu à l’invitation de Xi Jinping, y compris Kim Jong-un et Vladimir Poutine. La KCNA, l’agence de presse officielle de Pyongyang, a également confirmé l'information.Les festivités prévoient un défilé militaire de grande ampleur et une présentation de nouvelles armes sur la place Tian’anmen. Xi compte également organiser des réunions bilatérales avec les principaux dirigeants étrangers avant et après l’événement.Pour la Corée du Sud, le président de l’Assemblée nationale, Woo Won-shik, y assistera en tant que représentant.