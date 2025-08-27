OACI : Pyongyang demande une nouvelle enquête sur l’intrusion de drones sud-coréens

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a de nouveau saisi l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour demander de mener une enquête sur l’intrusion présumée de drones sud-coréens au-dessus de sa capitale. Selon NK News, un document en ce sens a été remis le 28 juillet.Le conseil de l'agence onusienne, qui tiendra son assemblée générale du 23 septembre au 3 octobre, avait rejeté sa première requête en avril dernier. Selon lui, les drones militaires ne font pas l'objet de la convention de Chicago et aucune preuve suffisante ne montrait que l'appareil en question compromettait la sécurité aérienne.Le régime de Kim Jong-un avait contesté cette décision, dénonçant une politique du deux poids, deux mesures. D’après lui, avec cette logique, son tir d'essai de missiles relève aussi du domaine militaire et n’entre donc pas dans le champ d’application de cette convention. L'OACI avait en effet critiqué à plusieurs reprises ses lancements, déclarant qu'ils constituaient un danger grave et permanent pour l’aviation civile.Dans son document, Pyongyang a également indiqué que Séoul continuait de lâcher des tracts sur son territoire au moyen de ballons représentant ainsi un danger pour ses aéronefs.La convention de Chicago a été signée en 1944 pour assurer l'ordre et la sécurité de l’aviation civile internationale. Mais elle ne s’applique pas aux aéronefs d’Etat, tels que les avions militaires ou de douane. Dans le cas où ceux-ci menacent la sécurité des appareils civils, l'OACI peut recommander des mesures correctives.