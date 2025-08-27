Les Etats-Unis envisagent d’entrer au capital de l’industrie navale

Photo : YONHAP News

Après les semi-conducteurs, le gouvernement américain considère la construction navale comme une industrie clé et évoque la possibilité d’y acquérir des participations. Le secrétaire au Trésor a déclaré, hier sur la chaîne Fox Business, qu’il n'envisageait pas d'entrer au capital de Nvidia, le géant des puces, mais plutôt se tourner vers l'industrie navale. Selon Scott Bessent, les Etats-Unis ont négligé ce secteur pendant des décennies, et il est désormais crucial d'y assurer une autonomie.Séoul ayant déjà promis d’investir 150 milliards de dollars dans les chantiers navals américains, si Washington compte réellement acheter des parts dans ce domaine, les répercussions sur l’économie sud-coréenne pourraient être importantes.Plus tôt, l'administration Trump avait déjà annoncé son projet de détenir 10 % du capital d'Intel pour soutenir le secteur des semi-conducteurs. Un investissement est également envisagé dans celui de la défense. Dans un entretien accordé à CNBC, le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a indiqué que Lockheed Martin réalise 97 % de son chiffre d'affaires grâce au gouvernement américain. Néanmoins, Bessent s’est montré réticent à acheter des actions dans ce domaine, laissant entendre que la question n’est pas encore tranchée.