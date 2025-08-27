Aller au menu Aller à la page

Education : recul de 130 000 élèves en un an

Write: 2025-08-28 15:06:52Update: 2025-08-28 15:31:44

Photo : YONHAP News

Si le nombre total d’élèves diminue avec la chute de la natalité, ceux issus de familles multiculturelles ne cessent de croître. C'est ce que révèlent les statistiques publiées aujourd'hui par le ministère de l'Education et l'Institut de développement d'éducation de Corée (Kedi).

Selon le document, au 1er avril, la Corée du Sud comptait 5,55 millions d’élèves de la maternelle au lycée, soit une baisse de 2,3 % sur un an. Le nombre d’enfants en maternelle a reculé de 3,4 %, et celui des écoliers de 6 %. Les lycéens ont diminué de 0,4 %, tandis que les collégiens ont augmenté de 2,8 %. Quant à ceux nés d’un parent étranger, ils sont 202 208, en progression de 4,3 %. Ils représentent désormais 4 % du total, soit une hausse de 0,2 point.

Malgré le déclin de la population scolaire, le nombre d'établissements primaires et secondaires a connu un accroissement, principalement dans les nouvelles villes récemment aménagées. Dans les régions touchées par la baisse démographique, de nombreux écoles ferment ou sont fusionnés. A l’inverse, le nombre de jardins d’enfants a reculé à 7 141, soit 153 de moins que l’an dernier.
