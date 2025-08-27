Psy fait l’objet d’une enquête policière pour avoir enfreint la loi médicale

Photo : YONHAP News

Le chanteur Psy fait l’objet d’une enquête de police pour avoir reçu des médicaments psychotropes sans consultation directe avec un docteur.Depuis 2022, l’artiste de son vrai nom Park Jae-sang aurait obtenu des prescriptions du somnifère Stilnox et de l’anxiolytique Xanax dans un hôpital de Séoul sans s’y rendre lui-même, mais en envoyant ses managers à sa place. En vertu de la loi, les médicaments psychotropes ne peuvent être retirés que par le patient, sauf dans des cas exceptionnels où il est inconscient.La police a inculpé le médecin responsable, et a perquisitionné son établissement afin de saisir les dossiers médicaux.Face à la controverse, l’agence de l’interprète de « Gangnam Style », P Nation, a reconnu une faute évidente, et a présenté des excuses pour avoir causé des inquiétudes. Elle a toutefois précisé que la star quadragénaire, souffrant d’insomnie chronique, suivait bien son traitement, et qu’il n’y avait pas eu de prescription par un tiers.