Le président Lee s’entretient avec ses homologues du Kirghizstan et du Tadjikistan

Photo : YONHAP News

Le président de la République a échangé, jeudi, pour la première fois avec ses homologues kirghizstanais et tadjik.Lors de son appel avec Sadyr Japarov, Lee Jae Myung a évoqué le potentiel énergétique du Kirghizstan, fondé sur ses riches ressources minérales et hydriques, en exprimant l’espoir de renforcer une coopération concrète dans les domaines de l’approvisionnement et de l’énergie. Il a également demandé une attention particulière à l’égard des Kareiskys, les descendants des Coréens dans la région.Les deux dirigeants sont convenus d’approfondir et de développer leur partenariat de coopération globale, ainsi que de maintenir une communication étroite en vue de la préparation du « Sommet Corée-Asie centrale », prévu l’année prochaine en Corée du Sud.Lors de sa discussion téléphonique avec Emomali Rahmon, le chef de l’Etat sud-coréen a proposé de renforcer les échanges et la coopération sur la base des relations bilatérales développées depuis l’établissement des liens diplomatiques en 1992. Les deux hommes ont discuté de l’élargissement de la coopération, passant de l’aide au développement aux infrastructures ferroviaires et de transport.Lee a également exprimé l’espoir que, grâce au système de permis de travail, les premiers travailleurs tadjiks puissent être envoyés au pays du Matin clair avant la fin de l’année.