Apec : les ministres de l’Energie adoptent une déclaration commune

Photo : YONHAP News

La 15e réunion des ministres de l’Energie de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), tenue mercredi et jeudi à Busan, s’est terminée par l’adoption à l’unanimité d’une déclaration commune.Le texte inclut les principaux enjeux proposés par Séoul, ayant assumé la présidence, tels que les réseaux électriques, la sécurité énergétique et l’innovation énergétique basée sur l’intelligence artificielle (IA). Il prévoit également de renforcer les investissements et la coopération dans le secteur de l’énergie.Le ministère sud-coréen a estimé que les trois autres événements internationaux, organisés dans le cadre de la « Super semaine de l’énergie », du 25 au 29 août, se sont déroulés avec succès. Les conférences ministérielles sur l’énergie propre et sur la « Mission innovation » ont rassemblé environ 1 000 participants, dont des délégations gouvernementales, des organisations internationales et des entreprises mondiales.Par ailleurs, la 3e édition du Salon international de l’industrie climatique a attiré 15 % de visiteurs en plus par rapport à la précédente.