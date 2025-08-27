Un second tête-à-tête Lee-Trump en marge de l’Assemblée générale de l’Onu ?

Le président américain prendra la parole, le 23 septembre, à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, a annoncé hier la Maison Blanche. Pour sa première intervention depuis son retour au pouvoir, Donald Trump doit y présenter les grandes lignes de ses politiques économiques et étrangères.
Etant donné que Séoul assumera, le mois prochain, la présidence tournante du Conseil de sécurité, Lee Jae Myung pourrait prendre part à l’assemblée. Une seconde rencontre bilatérale pourrait donc avoir lieu.
S’ils se retrouvent à New York, les deux dirigeants pourront échanger sur les dossiers qu’ils n’ont pas abordés lors du tête-à-tête de lundi. A savoir les droits de douane américains, le redéploiement des GI’s stationnés en Corée du Sud en cas d’urgence ou encore les contributions financières liées à leur présence.