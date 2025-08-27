Un second tête-à-tête Lee-Trump en marge de l’Assemblée générale de l’Onu ?

Photo : YONHAP News

Le président américain prendra la parole, le 23 septembre, à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, a annoncé hier la Maison Blanche. Pour sa première intervention depuis son retour au pouvoir, Donald Trump doit y présenter les grandes lignes de ses politiques économiques et étrangères.Etant donné que Séoul assumera, le mois prochain, la présidence tournante du Conseil de sécurité, Lee Jae Myung pourrait prendre part à l’assemblée. Une seconde rencontre bilatérale pourrait donc avoir lieu.S’ils se retrouvent à New York, les deux dirigeants pourront échanger sur les dossiers qu’ils n’ont pas abordés lors du tête-à-tête de lundi. A savoir les droits de douane américains, le redéploiement des GI’s stationnés en Corée du Sud en cas d’urgence ou encore les contributions financières liées à leur présence.