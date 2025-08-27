Bureau présidentiel : le déplacement de Kim Ⅲ en Chine était connu à l’avance

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel a déclaré qu’il avait eu connaissance à l’avance de la participation de Kim Jong-un à la cérémonie du Jour de la victoire contre le Japon, prévue le 3 septembre à Pékin. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de la présidence, hier après-midi, lors d’une conférence de presse.Kang Hoon-sik a souligné que les canaux de dialogue et de coopération entre les deux Corées restaient toujours ouverts. Concernant la possibilité d’une rencontre entre les dirigeants nord-coréen et américain à l’occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), cet automne à Gyeongju, il a précisé qu’il n’était pas encore possible d’en déterminer la date ou les modalités. Avant d’ajouter que cette possibilité évoquée par le locataire de la Maison Blanche pourrait déjà contribuer à l’ouverture des canaux intercoréens.Par ailleurs, la Corée du Nord a informé ses habitants de la participation de Kim III seulement un jour après avoir annoncé son programme de déplacement. Le journal officiel du Parti des travailleurs, Rodong Sinmun, et la chaîne de télévision centrale nord-coréenne ont rapporté l'information ce matin.