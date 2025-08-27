Riziculture : la surface dédiée au niveau le plus bas

Photo : YONHAP News

En 2025, la superficie dédiée à la riziculture est d’environ 677 000 hectares, en baisse de 2,9 % par rapport à l’année dernière, et d’environ 32 % sur 20 ans. Il s’agit du niveau le plus bas depuis le début des statistiques en la matière. C’est ce que révèle une enquête publiée hier par l’Institut national des statistiques (Kostat).Cette réduction est due aux mesures incitatives du gouvernement visant à maintenir l’équilibre de l’approvisionnement céréalier, notamment en offrant des subventions pour exploiter d’autres cultures. En effet, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales avait prévu de diminuer de 80 000 hectares la superficie cultivée en riz cette année. Toutefois, la réduction effective n’a été que de 20 000 hectares.Par ailleurs, la superficie cultivée en piment a été estimée à 25 000 hectares, un niveau historiquement bas là aussi. Ce qui est attribué au vieillissement de la population rurale, à la pénurie de main-d’œuvre et à l’augmentation des coûts de production.