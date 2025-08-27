Kim Keon-hee doit être inculpée aujourd’hui

Photo : YONHAP News

La détention provisoire de Kim Keon-hee devant prendre fin le 31 août, le procureur spécial Min Joong-ki prévoit de l’inculper formellement aujourd’hui dans le cadre de son enquête sur une série d’allégations pesant contre elle. Elle demeurera alors en prison, le procureur devant la mettre en examen en la plaçant derrière les barreaux.Si tel est le cas, ce sera la première fois dans l’histoire de la Corée du Sud qu’un ancien président et son épouse seront tous deux traduits devant la justice.Hier, l’épouse de Yoon Suk Yeol a comparu devant les enquêteurs pour la cinquième fois. Mais, comme lors des quatre précédents interrogatoires, elle a refusé de répondre à la plupart de leurs questions.Parmi elles, Lee Bae-yong et Park Seung-keun. La première, qui dirige la Commission de l’éducation nationale, aurait été nommée en septembre 2022 par Yoon après avoir offert une tortue en or à sa conjointe. Le second se serait vu octroyer le poste du chef du cabinet de l’ex-Premier ministre, Han Duck-soo, après que son beau-père, le patron l’entreprise de BTP, Seohee Construction, a remis un collier en diamant à l’ancienne Première dame.